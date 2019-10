Vasco e Botafogo fazem clássico em São Januário entre times em busca de paz

São Januário vai receber às 21h30 desta quarta-feira um clássico entre equipes que precisam muito de uma sequência de bons resultados para ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro. De um lado, o Vasco, que venceu na última rodada, mas ainda não pode dizer que está livre da ameaça do rebaixamento para a Série B; do outro, o Botafogo, que trocou de treinador na esperança de deixar de vez a metade de baixo da classificação da competição.

Os dois rivais estão grudados no Brasileirão: enquanto o Vasco é o 12.º colocado, com 31 pontos, o Botafogo está uma posição atrás, com um ponto a menos. A distância que os separa da zona de rebaixamento é de seis pontos, no caso dos vascaínos, e cinco, para os botafoguenses.

O Vasco contará nesta quarta com a óbvia vantagem de jogar em seu estádio, mas o time tem um problema sério: Talles Magno, de longe seu jogador mais talentoso, foi cedido à seleção brasileira sub-17, que no dia 26 deste mês começará a disputar o Mundial da categoria. Segundo o atacante Rossi, porém, a equipe está preparada para se sair bem na ausência do garoto.

“O Talles vai fazer falta porque é um dos jogadores de frente que quebram a linha, mas o Felipe Ferreira entrou muito bem, o Bastos também. Temos peças boas para suprir a ausência do Talles”, comentou o jogador.

No Botafogo, a novidade não estará dentro do campo. O técnico Alberto Valentim foi contratado para substituir Eduardo Barroca e fará sua estreia no clássico. Nas últimas seis rodadas, a equipe sofreu cinco derrotas e o novo comandante tem de encontrar uma maneira de fazer seus jogadores reagirem. Ele não poderá contar em São Januário com o experiente zagueiro Carli, que está machucado.

“O Valentim é um cara que já venceu aqui no clube. Isso é muito importante para nós. Ele já conhece a maioria do elenco. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas já está sendo muito bom nestes primeiros treinamentos”, disse o meia Cícero.