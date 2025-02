Vasco e Botafogo fazem ‘Clássico da Amizade’ que pode não valer vaga nas semifinais

O primeiro ‘Clássico da Amizade’ deste ano vai ser disputado em São Januário, neste domingo a partir das 18h30, em clima de decisão. Vasco e Botafogo se enfrentam pela 11ª rodada ainda de olho numa vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Mas não basta vencer.

O Vasco é quarto colocado, com 14 pontos, e mesmo se ganhar o clássico terá que manter a vantagem de dois gols sobre o Fluminense, quinto colocado com a mesma pontuação e que enfrenta o rebaixado Bangu no Maracanã. Os vascaínos têm apenas dois gols na frente – 12 a 10 – sobre o rival.

A situação do Botafogo é ainda mais difícil, embora tenha 13 pontos. Teria que vencer e torcer por tropeços do Fluminense e também do Madureira, terceiro colocado, com 15 pontos, e que enfrenta fora de casa o Nova Iguaçu.

Mas desde a última rodada, o Botafogo já deixou o Carioca de lado para tentar o título da Recopa Sul-Americana. O campeão da Libertadores usou um time alternativo na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, de olho nos jogos contra o Racing – campeão da sul-americana.

A estratégia não começou bem, porque na quinta-feira perdeu lá por 2 a 0 e agora terá que reverter a situação no segundo jogo, marcado para quinta-feira (dia 27), no estádio Nilton Santos, no Rio.

O Vasco chega para o clássico animado após vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis-MT, na última terça-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. E pode ter novidades no meio-campo titular. Jair e Paulinho, que ficaram no banco de reservas, estão recuperados de problemas físicos e disputam um lugar no time. Criticado por parte dos torcedores no meio de semana, Matheus Carvalho deve voltar a ser opção no banco.

O volante Tchê Tchê, que também iniciou o duelo disputado em Cariacica-ES no banco, está na concorrência pela titularidade. Caso o técnico Fábio Carille escolha entrar em campo com uma formação mais conservadora, a tendência é que o volante ganhe uma nova oportunidade. Neste caso, Alex Teixeira pode sair do ataque.

Ainda se recuperando de uma torção no tornozelo direito, o zagueiro Lucas Oliveira é dúvida. A ausência dele deu espaço para Lucas Freitas, que foi elogiado internamente pelas atuações nas últimas partidas. Em boa fase, ele deve seguir no time titular ao lado de João Victor.

Ciente de que o Vasco depende praticamente de si para ir às semifinais, Fábio Carille comentou sobre o que espera do seu time: “Temos que fazer nossa parte, ganhar com confiança e fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Sabemos que temos que fazer saldo, mas o mais importante é fazermos nossa parte”.

O Botafogo tem dois desfalques importantes no setor defensivo. O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles foram suspensos por duas partidas (uma já cumprida) pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por participarem da confusão no jogo contra o Flamengo, no dia 12 de fevereiro. A diretoria decidiu não entrar com pedido de efeito suspensivo.

Com trauma no joelho esquerdo, o zagueiro Bastos também está fora. O zagueiro Jair Cunha, que representou a seleção brasileira ao lado de Nathan Fernandes, tem grande chance de estrear pelo clube. O atleta foi relacionado para o duelo válido pela Recopa, mas não foi utilizado pelo técnico interino Cláudio Caçapa. Para evitar um possível desgaste do elenco, o comandante pode dar uma oportunidade ao defensor.

Preservado contra o Racing, Nathan Fernandes pode ser relacionado pela primeira vez. O atacante foi oficializado como reforço na última semana, mas a comissão técnica prega cautela porque o jovem sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a disputa do Sul-Americano sub-20.

O volante Gregore, que estava suspenso contra o Racing, reforça o Botafogo. Peça fundamental no meio-campo, ele provavelmente será escolhido para estar entre os titulares ao lado de Marlon Freitas. Em contrapartida, o atacante Artur segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda e está sendo preparado para o jogo da volta contra o Racing.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Paulinho); Philippe Coutinho, Vegetti e Lukas Zuccarello (Rayan). Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO – John; Vitinho, Danilo Barbosa, Jair Cunha e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Cláudio Caçapa (interino).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).