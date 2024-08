Vasco e Athletico-PR se enfrentam no Brasileirão em prévia das quartas da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 8:00 Para compartilhar:

No meio da tabela do Campeonato Brasileiro, Vasco e Athletico-PR entram em campo nesta segunda-feira, às 21 horas, no estádio de São Januário, com a cabeça em reencontro na quinta-feira. Isso porque o duelo da 24ª rodada servirá de laboratório para a partida de ida das quartas de final, também no Rio, da Copa do Brasil.

O Vasco é o décimo colocado, com 28 pontos, e vem de empate frustrante contra o Criciúma por 2 a 2, onde vencia até os últimos minutos. A distância para o G6 – grupo da pré-Libertadores – é de 10 pontos.

Do outro lado, o Athletico-PR aparece uma posição acima, em nono, com 29 pontos, e vem de derrota em casa para o Juventude, por 2 a 1. O time paranaense ainda disputa a Copa Sul-Americana, onde também está nas quartas, mas sonha com o bicampeonato do torneio mais rentável do Brasil.

O técnico Rafael Paiva irá contar com a volta do artilheiro Vegetti, poupado do duelo em Criciúma, que voltou a treinar e é a grande novidade do time. A dúvida fica na defesa. O zagueiro Léo Pelé, alvo de críticas da torcida, pode ser preservado, dando lugar a Maicon na defesa.

O atacante Rossi é desfalque por suspensão, enquanto Victor Luís retorna como opção. Já o meia Philippe Coutinho tem chances de voltar a ser relacionado, após lesão na coxa. A ideia é dar para ele, pelo menos, ritmo de jogo para o duelo decisivo da Copa do Brasil.

Apesar de não sofrer na parte de baixo da tabela, a oscilação durante os jogos tem incomodado o Vasco: “A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais, temos total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos”, disse o técnico Rafael Paiva.

Do lado paranaense, o técnico Martín Varini terá três desfalques certos. Cumprem suspensão pelo terceiro amarelo o zagueiro Gamarra e o meia Zapelli. Enquanto o volante Fernandinho teve uma lesão muscular constatada e está fora até do duelo da Copa do Brasil. Gabriel e João Cruz assumem o meio de campo.

A novidade fica por conta do meia Praxedes, reforço que está regularizado e pode fazer sua estreia justamente contra o ex-time. Além disso, devido a sequência de jogos, Varini pode poupar alguns titulares. “Faz muito pouco tempo que estamos trabalhando, com muitos jogos pela frente. Estamos mostrando uma mentalidade ganhadora, muito forte. Estamos focados no dia a dia para apresentar a melhor versão do Athletico para nossa torcida” disse o jovem técnico.

FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Belezi) e Esquivel; Gabriel, João Cruz e Christian (Praxedes); Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).