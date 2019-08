Vasco divulga vídeo contra homofobia após polêmica com torcida: ‘A casa de todos’

Sob risco de perder pontos no Brasileirão em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa do comportamento de parte dos seus torcedores durante a partida contra o São Paulo, no último domingo, em São Januário, o Vasco continua se empenhando para mostrar a sua posição contrária a atos de homofobia. Dois dias depois de soltar uma nota oficial na qual repudiou os cantos homofóbicos de sua torcida e se desculpou pelo ocorrido, o clube divulgou um vídeo nesta quarta-feira para ressaltar a sua reprovação a atitudes desta natureza.

O vídeo, publicado no canal oficial do time carioca no Youtube, conta com a participação dos jogadores Talles Magno, Leandro Castán e Fernando Miguel, que proferiram diferentes mensagens para enfatizar que a agremiação é contra qualquer manifestação de cunho discriminatório. E, ao fim desta publicação, os três são exibidos dizendo simultaneamente a seguinte frase: “O Vasco é a casa de todos”.

O confronto do domingo passado, vencido pelos vascaínos por 2 a 0 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegou a ser interrompido pelo árbitro gaúcho Anderson Daronco por causa das manifestações homofóbicas de torcedores contra os são-paulinos.

O canto “time de v…” da torcida do Vasco durante o duelo pode fazer o clube carioca ser punido com a perda de três pontos no Brasileirão. E como Daronco relatou o caso na súmula da partida, a procuradoria do STJD pode fazer uma denúncia em até 60 dias.

Na última segunda-feira, o tribunal também recomendou que as atitudes preconceituosas passassem a ser relatadas nas súmulas dos jogos e alertou que estes casos deverão ser enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

No jogo de domingo, Daronco foi até o banco de reservas e pediu ao técnico Vanderlei Luxemburgo para que orientasse a torcida da equipe carioca a parar com as ofensas. O treinador e os jogadores fizeram gestos para que os torcedores não continuassem com os cânticos deste tipo. E na nota oficial que divulgou na segunda-feira, o Vasco ressaltou que o combate aos gritos homofóbicos não deve acontecer apenas pelo temor de uma punição esportiva, mas “por uma questão de cidadania e respeito ao próximo e cumprimento da lei”.

TREINO – Enquanto o clube promove a sua campanha contra a homofobia, o time vascaíno segue a sua preparação para enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na tarde desta quarta-feira, a equipe treinou no CT do Almirante, onde jogadores que não atuaram por 90 minutos no último domingo participaram de uma atividade que também contou com a presença de jovens da categoria sub-20 do clube.

E entre estes garotos estava Kaio Magno, que se destacou ao fazer um golaço com um chute do meio do campo. Ele é irmão de Talles, que aos 17 anos já faz parte do elenco profissional e marcou um dos gols da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo.

Os jogadores considerados titulares que deverão formar a equipe que será escalada contra os cruzeirenses realizaram um trabalho em campo reduzido em outro gramado do CT do Almirante. O time cruzmaltino ocupa o 14º lugar do Brasileirão, com 20 pontos.

