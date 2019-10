Vasco divulga relacionados sem Raul e Guarín para duelo com o Fortaleza

O Vasco não terá os volantes Raul e Fredy Guarín no duelo contra o Fortaleza, marcado para este domingo, às 16 horas, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro será poupado e o segundo ainda não tem condições físicas de fazer sua estreia pelo time cruzmaltino.

Os dois, assim, não apareceram na lista de relacionados para a partida. Em nota, o Vasco afirmou que a ausência de Raul se dá por conta de um desgaste físico e que a preservação do jogador tem como objetivo diminuir o risco de lesão.

“O atleta Raul foi submetido a avaliações médicas e fisiológicas, e apresentou alterações em exames específicos para avaliar a fadiga. Ele será poupado e por isso não consta na lista de relacionados para a partida contra o Fortaleza. A ausência do jogador do jogo deste domingo (13/10) tem como objetivo minimizar o risco de lesão, fazendo assim com que ele não seja desfalque nos próximos jogos ou tenha algum tipo de queda em sua performance”, comunicou o clube.

Já Guarín, último reforço contratado pelo Vasco para a temporada, ainda não está pronto para estrear. O colombiano continua o trabalho de condicionamento físico e treinou em período integral neste sábado.

Há a possibilidade de ele atuar no clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, já que a comissão técnica avalia que a preparação do volante colombiano está em estágio avançado.

O confronto deste domingo opõe dois times com campanhas muito semelhantes no torneio. Vasco e Fortaleza têm 28 pontos e ainda brigam para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe carioca tenta se recuperar na competição, visto que empatou sem gols com o Avaí no último jogo e foi derrotada pelo Santos na rodada anterior.