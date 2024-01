Vasco deve ter força máxima contra o Madureira pela primeira vez no Campeonato Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/01/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Abrindo os jogos programados na rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira, Vasco e Madureira se enfrentam em São Januário, às 20h. Após o empate contra o Sampaio Corrêa-RJ, o técnico Ramón Diaz quer a reabilitação jogando em casa e deve contar com os titulares que realizaram a pré-temporada no Uruguai. Já o Madureira, embalado após vitória sobre o Audax-RJ, busca pontuar mesmo jogando fora.

Ramón Díaz só possui dúvida em relação ao esquema tático. O técnico usou um inédito 3-4-3 no embate contra o Deportivo Maldonado-URU, pela Serie Río de la Plata. A tendência é que utilize força máxima nas quatro linhas, aproveitando alguns suplentes que se destacaram no início do Cariocão, como o caso de Orellano.

O destaque do clube nos amistosos foi Payet, que, inclusive, deixou sua marca uma vez. Ele se mostrou bem fisicamente, perdeu bastante peso e está na melhor forma para contribuir dentro das quatro linhas. O francês é uma das esperanças dos vascaínos visando a longa temporada.

“O Vasco é um time grande. Não tem que passar nunca mais pela situação do ano passado. Tem que ter mentalidade de equipe grande. Vamos entrar agora no Campeonato Carioca para lutar pelo título”, afirmou o treinador.

Vasco e Madureira, no histórico de confrontos, duelaram 162 vezes. Os vascaínos triunfaram em 119 ocasiões. Já os tricolores, bem atrás, venceram 13. O resultado de empate prevaleceu durante 30 oportunidades.

A equipe cruzmaltina mostrou deficiências no setor defensivo na última partida, que em igualdade de 3 a 3 pelo Campeonato Carioca. No jogo foram utilizados jogadores reservas e atletas dos juniores. Nem mesmo Ramón Díaz ficou no banco. Quem esteve na função foi William Batista.

Por sua vez, o Madureira entra motivado pela vitória diante do Audax. O técnico Daniel Neri não deve modificar a formação utilizada no último confronto.. O trio de ataque formado por Hugo Borges, Patrick Ferreira e Arthur Martins deve ser mantido.

FICHA TÉCNICA

VASCO X MADUREIRA

VASCO – Léo Jardim; Léo, Medel e Maicon; Paulo Henrique, Paulinho, Jamie e Lucas Piton; Payet, Vegetti e Erick Marcus. Técnico: Ramón Díaz.

MADUREIRA – Mota; Almir Sóta, Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira, Arthur Santos e Patrick Vieira; Pablo Pardal, Hugo Borges e Arthur Martins. Técnico: Daniel Neri.

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

HORÁRIO – 20h

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

