Vasco defende tabu e busca vantagem para 2025 contra o rebaixado Cuiabá

Em situações distintas na tabela de classificação, Cuiabá e Vasco encerram suas participações no Brasileirão neste domingo, quando a partir das 16h se enfrentam na Arena Pantanal, pela 38ª rodada. O duelo, apesar de parecer apenas uma despedida comum, carrega um tabu e uma possível ‘última cartada’ a favor dos visitantes nesta temporada.

Com 47 pontos, o time carioca ocupa a 10ª colocação, e já tem vaga assegurada na Copa Sul-Americana de 2025. Mas em caso de vitória em Cuiabá e derrota ou empate do Cruzeiro contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, no sul, o time carioca terminará na nona posição.

Se isso acontecer, além de receber uma premiação maior, entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. Do outro lado, o time da casa é o lanterna, com 30 pontos, e não tem mais ambições. Além disso, o time mato-grossense nunca venceu o time carioca em toda a história do confronto. Em cinco jogos disputados, são três vitórias cariocas e mais dois empates, com cinco gols anotados pelo Vasco e apenas um para o time do Mato Grosso.

Após encerrar um jejum de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão ao bater o Atlético-MG por 2 a 0 na última rodada, o Vasco volta a campo motivado a encerrar 2024 com uma boa vantagem e uma realidade financeira melhor para a próxima temporada.

Por isso, o time de São Januário deve ir a campo para a rodada final com o que tem de melhor. Após a vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, o técnico Felipe ‘Maestro’ valorizou o empenho dos atletas, e deu pinta que deve manter a base da escalação para a batalha final no Brasileirão.

“O primordial foi a atitude dos atletas. Algumas situações da parte de organização tática facilitaram. Alex Teixeira mais próximo do Vegetti para ele não ficar isolado, principalmente nas bolas cruzadas, porque o Vegetti é um excelente cabeceador. As pessoas já grudam nele, com o Alex próximo chamou a marcação. Foi um somatório de tudo”, disse o interino do Vasco, podendo repetir a estratégia.

O problema de Felipe está nas laterais. Lucas Piton e Paulo Henrique receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada, e estão suspensos. Puma Rodríguez, na direita, e Leandrinho, na esquerda, devem ser os escolhidos. Além deles, o time carioca não poderá contar com Adson e Estrella, em transição, e David, em fisioterapia. Mas já eram baixas.

O Cuiabá se despede da turbulenta temporada com um time sem brilho, mas com a vontade de entregar um último resultado positivo para sua torcida, que deve comparecer em bom número na Arena Pantanal.

“Foi um ano de muito aprendizado para todos. A vida é feita de ciclos, alguns se encerram, outros se iniciam. Não podemos esquecer que ainda temos um jogo em casa, precisamos honrar com o compromisso e já projetar o futuro”, avaliou o treinador Bernardo Franco.

Para o duelo final na elite do futebol nacional, porém, o comandante do Cuiabá terá de ‘juntar os cacos’ para definir a escalação. Isso porque nomes como o atacante Jonathan Cafú e o meia Filipe Augusto já foram dispensados, e outros estão suspensos.

São os casos do zagueiro Alan Empereur e do goleiro Walter, que receberam o terceiro amarelo na derrota por 1 a 0 contra o Fluminense e não enfrentam o Vasco. Bruno Alves deve entrar na defesa e Pesinato no gol. Em contrapartida, o meia Max volta de suspensão e estará à disposição do treinador. André Luis, lesionado, também está fora.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X VASCO

CUIABÁ – Pesinato; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marlon e Ramon; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson; Clayson, Isidro Pitta e Eliel. Técnico: Bernardo Franco.

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Paulinho), Jair e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro.

ÁRBITRO – Thaillan Azevedo Gomes (AP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).