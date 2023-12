Vasco contrata o diretor de Futebol Alexandre Mattos para voltar a ganhar títulos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 17:33 Para compartilhar:

O Vasco está disposto a coisas grandes em 2024 após se safar do rebaixamento do Brasileirão com gol aos 37 minutos do segundo tempo, nos 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. Para voltar às conquistas, o clube anunciou nesta segunda-feira a contratação do diretor Executivo de Futebol Alexandre Mattos, responsável por grandes trabalhos no Palmeiras, Atlético-MG e recentemente no Athletico-PR e dono de 11 títulos no currículo.

“Alexandre Mattos é o novo Diretor Executivo de Futebol do Vasco”, oficializou o clube. O novo dirigente celebrou o acordo. “Muito feliz de chegar para contribuir com meu trabalho neste novo momento e gestão do clube. Me preparei, estudei na Fifa, na Uefa, e estou pronto, com muita humildade, para colaborar. O Vasco é gigante e tem uma das torcidas mais apaixonadas do país, um verdadeiro patrimônio dessa equipe. Vamos juntos construir uma trajetória vitoriosa,” disse Mattos.

Alexandre Mattos assume o lugar de Paulo Bracks, demitido após a temporada ruim no Brasileirão. A missão será reorganizar o elenco para 2024. O diretor costuma fazer grandes contratações por onde passa e ergueu o Brasileirão de 2018 no Palmeiras, iniciando a montagem do grupo que vem ganhando tudo ultimamente.

Ainda passou pelo Atlético-MG com o título do Mineiro de 2020 e foi para o Athletico-PR em 2022 para montar a equipe vice-campeã da Libertadores, deixando o Palmeiras nas semifinais e caindo somente na decisão diante do Flamengo. Repatriar Fernandinho do Manchester City foi uma de suas façanhas.

O clube mexeu com a expectativa de sua torcida nas redes sociais para anunciar a contratação. Primeiro com um post pensativo, depois com a mensagem que “tudo começa com um sonho”, em referência ao livro do dirigente. Ainda colocou alguém lendo um trecho de um texto – as iniciais AM aparecem no relógio e teve quem brincasse com o retorno do zagueiro Anderson Martins.

Antes do anúncio oficial do Vasco, o Athletico-PR anunciou o pedido de demissão de Mattos. “O Athletico informa que Alexandre Mattos não ocupa mais o cargo de CEO de Negócios de Futebol e Áreas Nacional e Internacional. O profissional pediu o desligamento do clube nesta segunda-feira. O Athletico Paranaense agradece Alexandre Mattos pelos serviços prestados no período em que esteve no clube.”

Júlio Brandt, que era candidato à presidência, mas retirou a candidatura para apoiar o eleito Pedrinho, também se antecipou ao clube. “Seja bem-vindo ao Gigante da Colina, Alexandre Mattos! Que venha pra fazer um trabalho sério, técnico e que coloque o Vasco de volta ao seu lugar: o topo. Parabéns à turma da Vasco SAF, em especial ao Lúcio Barbosa, pela rapidez na decisão e contratação.”

