Vasco chega ao Maracanã em carros particulares após problema com ônibus do clube

O Vasco chegou ao Maracanã neste domingo de uma forma bastante diferente. Após o ônibus da equipe sofrer problemas no hotel em que a equipe se concentrava, a solução encontrada pelo clube foi acionar diversos carros particulares para transferir a delegação para o local da partida.

Apesar do imprevisto de última hora, a programação da equipe carioca para o duelo com o Cruzeiro, pela décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não foi alterada, e a delegação chegou ao estádio dentro do horário previsto, apesar das condições inusitadas.





Atletas, funcionários e membros da comissão técnica foram divididos em diversos veículos para cumprirem o trajeto. Inclusive, uma van do clube foi utilizada na operação. De acordo com o Vasco, ao identificar o problema, o Departamento de Futebol agiu rapidamente e elaborou um plano alternativo.

Dentro de campo, o Vasco não deu chances ao azar e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Getúlio, aos 24 minutos do primeiro tempo. O triunfo deixou a equipe carioca na terceira posição do torneio, com 24 pontos. O time mineiro, por sua vez, segue na liderança do campeonato com 28 pontos conquistados.

SEMANA DE IMPREVISTOS

O episódio inusitado deste domingo, porém, não foi o único na semana do Vasco. Na última terça-feira, a equipe carioca foi ao estádio do Arruda, em Pernambuco, para enfrentar o Náutico, também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, a equipe mandante se atrasou e não se perfilou em campo para a execução do hino nacional, já que o novo uniforme do clube, que estreou no confronto, não havia sido distribuído aos jogadores.

Na tentativa de contornar a situação, os uniformes foram entregues de moto para os atletas, que aguardavam dentro do vestiário. As novas peças estavam na sede do clube, no estádio dos Aflitos, recebendo as marcações publicitárias. Dentro de campo, o Vasco bateu o Náutico por 3 a 2.