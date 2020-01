Vasco cede empate ao Jacuipense-BA e adia a classificação na Copa São Paulo

O Vasco deixou escapar a sua classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao ceder o empate, nos minutos finais, ao Jacuipense-BA por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP). Luan abriu o placar e Bernardo, com uma falha do goleiro vascaíno, deixou tudo igual.

Com o empate, o Vasco ficou na segunda posição com quatro pontos, precisando de mais um para avançar. Ainda vivo, o Jacuipense tem um. Ainda pelo Grupo 19, a Itapirense se classificou. Líder com seis pontos, o time de Itapira (SP) venceu, mais cedo, o Carajás-PA por 2 a 0.

MAIS JOGOS – Ainda nos jogos do começo da noite, o EC São Bernardo chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate ao Operário-PR por 2 a 2, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Felipe e Robinho (contra) fizeram os gols do time da casa, que tem quatro pontos. Jefferson e João Ricardo deixaram tudo igual para os paranaenses, que têm dois.

Confira os resultados desta terça-feira na Copa São Paulo:

Nacional-SP 2 x 1 Canaã-BA

Portuguesa-SP 0 x 1 Coritiba-PR

Oeste-SP 4 x 0 Trindade-GO

Água Santa-SP 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Trem-AP 3 x 0 Flamengo-RJ (W.O.)

São Caetano-SP 0 x 1 Ceará-CE

São Bento-SP 0 x 0 CSA-AL

Itapirense-SP 2 x 0 Carajás-PA

Sergipe-SE 0 x 3 Cruzeiro-MG

Jacuipense-BA 1 x 1 Vasco-RJ

EC São Bernardo-SP 2 x 2 Operário-PR