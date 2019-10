Vasco busca vitória em Minas para ficar perto de ‘algo a mais’

O técnico Vanderlei Luxemburgo disse que tinha dois objetivos quando assumiu o Vasco em maio. Evitar a queda para a Série B e, depois, conseguir um “algo a mais”, que seria atingir uma posição que garantisse a disputa de mais uma competição em 2020. Pois o time de São Januário enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Estádio Independência, com a possibilidade, em caso de vitória, de se aproximar da zona de classificação à Copa Sul-Americana.

Com 24 pontos, em 14.º lugar na tabela de classificação do Brasileirão, o Vasco, em caso de vitória, se igualaria ao Botafogo, primeiro time classificado para a competição sul-americana nesse momento, só perdendo no número de vitórias. Assim, o time se aproximaria da “segunda missão” de Luxemburgo.

Em contrapartida, uma derrota vai deixar o time cruzmaltino com apenas cinco pontos de vantagem do Cruzeiro, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o que afetaria demais as pretensões do técnico vascaíno para a temporada.

“Nós sabemos que precisamos buscar pontos fora de casa. Não conseguimos contra o Corinthians, mas temos uma nova oportunidade nesta quarta-feira e temos que ir a campo com este pensamento”, afirmou Luxemburgo, que poderá contar com o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez, que cumpriu suspensão contra o Corinthians. Ele fica com a vaga de Werley.

Os volantes Richard e Fellipe Bastos, que não foram relacionados para o jogo em Itaquera por terem os direitos federativos ligados ao time paulista reforçam o Vasco. Richard terá que disputar posição com Bruno Gomes.