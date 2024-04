Vasco busca início oposto ao de 2023 no Brasileirão em duelo inicial com o Grêmio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/04/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Uma das partidas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro reunirá gigantes do futebol nacional. Vasco e Grêmio dão início à jornada neste domingo, às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Enquanto o cruzmaltino busca um começo totalmente diferente de 2023, o adversário gaúcho quer brigar novamente pelo título.

Na temporada passada, o Vasco lutou até a última rodada contra o rebaixamento por conta do primeiro turno muito abaixo do esperado. Chegou a ficar dez jogos sem vencer, sendo seis derrotas seguidas. O panorama mudou com a chegada do técnico argentino Ramón Díaz e o time se salvou com a sétima melhor campanha no returno.

Depois da pressão imensa, teve tempo para se preparar para o Carioca. O time fez boas partidas, empatando clássicos com o Flamengo e Fluminense e vencendo o Botafogo. Entretanto, não convenceu e foi eliminado com justiça pelo Nova Iguaçu nas semifinais.

A torcida viu o meia Payet se destacar neste início de temporada, sendo o grande respiro criativo do time. Em boa forma física, o francês vem demonstrando confiança, sem mais medo de arriscar finalizações como em 2023. A má notícia é que ele se machucou e só volta na quarta ou quinta rodada.

Este é o grande problema para Ramón Díaz. Mesmo com um time titular encaixado, falta qualidade quando é necessário uma mudança. A opção no meio-campo seria Paulinho, também lesionado. Com o diretor Alexandre Mattos, já demitido, o clube contratou os zagueiros João Victor e Robert Rojas, que também atua como lateral-direito, os volantes Galdames e Juan Sforza e os atacantes Adson e Clayton Silva.

De outro lado, o Grêmio foi bem constante no último Brasileirão e se sagrou vice-campeão, ficando atrás somente do Palmeiras. Teve a segunda melhor campanha no primeiro turno e a terceira na metade final. Na atual temporada, conquistou mais um Campeonato Gaúcho, o segundo hepta consecutivo de sua história.

A diretoria também foi ao mercado e trouxe nomes como o goleiro Marchesín, o lateral-esquerdo Mayk, os volantes Du Queiroz e Dodi, o meia Soteldo e o atacante Diego Costa. O técnico Renato Gaúcho não terá o lateral Mayk por lesão muscular. Reinaldo, que seria uma opção, está voltando às atividades após lesão no joelho e não será relacionado. Assim, Cuiabano e Fábio disputam a vaga. O zagueiro Kannemann volta ao time titular após ser preservado na inesperada derrota por 2 a 0 para o Huachipato, do Chile, em Porto Alegre, na última terça-feira. Esta foi sua segunda derrota pelo Grupo C da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

VASCO X GRÊMIO

VASCO – Léo Jardim; Robert Rojas, João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel, Sforza e Galdames; Adson, Vegetti e David. Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO – Agustín Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).