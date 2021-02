Vasco bate o Atlético-MG nos pênaltis e leva a Supercopa do Brasil Sub-20

O Atlético-MG, Campeão Brasileiro Sub-20, encarou o Vasco, vencedor da Copa do Brasil da categoria, na decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo, 21 de fevereiro, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

O duelo entre Galo e Cruzmaltino ficou empatado no tempo normal em 2 a 2. Na disputa por pênaltis, deu Vasco, que além de ser o super campeão brasileiro sub-20, será o representante do país na Libertadores da categoria. A equipe carioca venceu a disputa por 7 a 6.

O Vasco abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Vinicius e MT. Na etapa final, o Atlético buscou o empate com Luis Eduardo e Pedro Henrique.

CONFIRA A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A EM NOSSA TABELA

E MAIS:

Nos pênaltis, Pedro Henrique, Giovani, Micael, Luis Eduardo, Echaporã e Hiago Ribeiro converteram para o Galinho, mas a cobrança de Matheus Alisson foi defendida pelo goleiro vascaíno.

Os cariocas converteram todas as sete cobranças, com Miranda, Caio Lopes, Rodrigo, Marcos Dias, Marlon Gomes, Caio Eduardo e Menezes.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG 2 (6) x (7) 2 VASCO

Competição: Supercopa do Brasil Sub-20

Etapa: Final (jogo único)

Data: 21/02/2021

Estádio: Kléber Andrade

Cidade: Cariacica (ES)

Gols: Vinicius (36′ – 1ºT), MT (40′ – 1ºT), Luis Eduardo (20′ – 2ºT), Pedro Henrique (41′ – 2ºT)

Atlético-MG (Técnico: Marcos Valadares)

Gabriel Delfim; Talisson, Hiago Ribeiro, Micael, Vinícius Nogueira, Iago (Luis Eduardo), Rubens (Carlos Manoel), Gabriel Santos (Thiago Juan), Giovani, Júlio César e Echaporã.

Vasco (Técnico: Diogo Siston)

Cadu; JP Galvão, Menezes, Miranda, Caio Lopes, Caio Eduardo, Vinícius (Andrey) (Marlon Gomes), Matias (Rodrigo), Laranjeira (Figueiredo), MT (Marcos Dias) e João Pedro (Arthur).

Cartões amarelos: Júlio César, Vinicius Nogueira, Pedro Henrique (Atlético); MT (Vasco)

Cartão vermelho: Arthur (Vasco)

Árbitro: Jose Wellington Bandeira (CD ES)

Árbitro Assistente 1: Katiuscia M. Berger Mendonça (MTR ES)

Árbitro Assistente 2: Edson Glicerio dos Santos (CD ES)

Quarto Árbitro: Raphael Garcia de Andrade (CD ES)

Analista de Campo: Geraldo Pimentel Rodrigues (CBF ES)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também