Vasco aposta em time principal para manter embalo diante do lanterna Bangu no Carioca

O Vasco começa a temporada em alta, lidera a Taça Guanabara após três rodadas, e vai defender esta condição diante do Bangu, neste domingo, às 16h no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contando com o seu time principal.

Com sete pontos e quatro no saldo de gols, o Vasco está na frente de Fluminense e Nova Iguaçu, que também entram em campo neste domingo. O Bangu perdeu seus três jogos e divide a lanterna com o Audax, ambos sem pontuar. Historicamente, o Vasco leva ampla vantagem no retrospecto de 210 confrontos, com 130 vitórias, 40 derrotas e 40 empates.

Agora com seus principais jogadores, o Vasco venceu por 2 a 0 o Madureira, em São Januário, e deve ir a campo com o que tem de melhor. Lucas Píton, Jair, Paulinho e Vegetti podem ser escalados desde o início pelo técnico Ramón Díaz.

O meia Payet, em boa forma física, também deve começar jogando. O francês deu novo ritmo e velocidade ao time, quando entrou durante os segundo tempo do jogo. Ramón Díaz está confiante na melhora técnica do time. “Estamos evoluindo e o rendimento será maior na medida que tivermos uma melhor condição física”, atesta o argentino.

Fora de campo, a direção da SAF continua acertando reforços. Nesta semana finalizou o acerto com o goleiro Keiller, do Internacional-RS, repatriou o atacante Adson, que estava no Nantes da França e bateu o martelo com o volante chileno Gadames, que estava no Genoa, da Itália,. Além disso, espera confirmar a contratação do volante argentino Juan Sforza, que defende o Newell’s Old Boys.

O Bangu está sob pressão após três derrotas, a última diante do Nova Iguaçu, por 3 a 2, mesmo atuando em Moça Bonita. Os tropeços derrubaram o técnico Alexandre Gomes e a diretoria optou pelo interino França Júnior, que vai ser auxiliado por Edson Mazola, o Mazolinha.

Apesar da troca de comando não se espera muitas alterações na escalação. A novidade pode ser a entrada do atacante Anderson Lessa, que atuou uma parte do último jogo e marcou um dos gols.

VASCO FAZ CAMPANHA POR ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

A partida vai servir também como vitrine para uma campanha que o clube está participando, junto com o Instituto Pacto Nacional, pela erradicação do trabalho escravo. Os atletas vão entrar em campo com mensagens nas camisas para chamar a atenção da sociedade sobre a persistência desse crime no Brasil.

FICHA TÉCNICA

BANGU X VASCO

BANGU – Gabriel Leite; Ricardo Cerqueira, Felipe Soares, Victor Oliveira e Ruan; Adsson, Walney, Cleyton e Edgar Neto; Saulo e Anderson Lessa. Técnico: França Júnior.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Píton; Jair, Praxedes e Paulinho; Payet, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO – Tarcizo Pinheiro Caetano

DATA – 28/01

HORÁRIO – 16h

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)





