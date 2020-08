Vasco aposta em Cano para manter embalo e emplacar a 3ª vitória no Brasileirão

Confiante após duas vitórias seguidas, o que o faz estar com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco quer manter o embalo também longe de casa. Contra o Ceará, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Castelão, pela quarta rodada, o time cruzmaltino faz o seu primeiro jogo longe de São Januário.

O Vasco soma seis pontos, fruto de triunfos sobre Sport e São Paulo, por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O time do técnico Ramon Menezes começou bem não só em termos de resultados, mas também em relação a desempenho.

A equipe tem mostrado equilíbrio, com uma defesa segura como não tinha há tempos e o ataque liderado pelo argentino Germán Cano, que precisa de poucas oportunidades para balançar as redes. O goleador apresenta uma marca impressionante neste ano: marcou 11 dos 16 gols da equipe até aqui.

Mesmo que as performances tenham agradado, é possível que haja uma mudança em relação à última formação que enfrentou o São Paulo. Ramon estuda a entrada de Bruno Gomes no lugar de Gabriel Pec. Esta alteração foi feita no duelo contra o São Paulo e fez com que o time evoluísse.

A ideia, com Bruno Gomes, é formar um tripé no meio com Andrey e Felippe Bastos e dar mais liberdade para o argentino Benítez armar as jogadas. Pesa contra Pec seu rendimento irregular. O jovem tem oscilado e não é improvável imaginar que comece a partida entre os reservas. Se o treinador quiser manter a formação mais ofensiva, o atacante Guilherme Parede é uma opção.

Não há desfalques novos. As baixas são o atacante Vinícius, o lateral-direito Yago Pikachu e o meia Bruno César. Os dois primeiros se recuperam de problemas musculares, enquanto o último está afastado porque testou positivo para a covid-19 e só completou dez dias de isolamento nesta quinta.

