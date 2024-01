Vasco anuncia zagueiro paraguaio Robert Rojas, do River Plate

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 11:09 Para compartilhar:

A direção do Vasco anunciou nesta sexta-feira seu segundo reforço para a nova temporada. O paraguaio Robert Rojas também é zagueiro, assim como João Victor, primeira contratação confirmada pelo clube carioca. Rojas pertence ao River Plate e chega a São Januário por empréstimo.

O paraguaio assinou contrato até o fim da temporada 2024. O jogador de 27 anos, que também pode atuar como lateral-direito e até volante, nasceu em Concepción, mas defendeu apenas um clube do seu país em sua carreira. Depois de iniciar sua carreira profissional no Guaraní, defendeu o River Plate e o Tigre, também da Argentina.

Antes de acertar com o Vasco, Rojas estava emprestado ao Tigre porque não vinha conseguindo mais espaço no River. O defensor tem no currículo dois títulos do Campeonato Argentino, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa Argentina e uma Copa da Argentina.

Rojas está acostumado a ser convocado para defender a seleção paraguaia. Na equipe, já jogou com o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, e Gustavo Gómez, do Palmeiras. Ele esteve fora da última partida da equipe no ano passado por suspensão, após ter sido expulso no empate sem gols com o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

