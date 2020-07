Vasco anuncia que fará transmissão de jogo-treino nesta quarta em seu canal

Sem disputar um jogo oficial desde o último dia 2, quando foi eliminado no Campeonato Carioca, o Vasco anunciou que fará um jogo-treino nesta quarta-feira contra o Porto Velho, time de Rondônia, às 15h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, na Vasco TV.

Em campo, a partida será uma forma encontrada pelo técnico Ramon para dar ritmo de jogo aos atletas. Nos bastidores, é mais uma oportunidade do clube treinar transmissões de partidas em seu canal, já que fez apenas no duelo contra o Madureira, pela Taça Rio.

Vale lembrar, entretanto, que dificilmente o Vasco usará o seu canal no YouTube para transmitir jogos oficiais neste ano, já que tem contrato de transmissão firmado nas competições que ainda irá disputar na temporada – Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana – e em nenhum deles há a opção de exibir partidas na internet.

O Porto Velho não precisará viajar até o Rio de Janeiro para a partida. O time de Rondônia já treina na capital fluminense desde o início da flexibilização.

O Vasco não joga desde o último dia 2, quando derrotou o Madureira por 1 a 0, mas mesmo assim foi eliminado na Taça Rio e, consequentemente, deixou o Campeonato Carioca. A equipe carioca estreia no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, no dia 8 ou 9 de agosto (a definir pela CBF).

Veja também