Vasco anuncia que fará reformulação no departamento de futebol feminino

O péssimo desempenho do time feminino do Vasco no Campeonato Brasileiro vai resultar em mudanças. Ao menos foi o que o clube prometeu, em nota emitida à imprensa nesta terça-feira. O Cruz-Maltino somou apenas três pontos em seis jogos. Foi o quarto pior time da primeira fase da competição.

“O Club de Regatas Vasco da Gama informa que em função do desempenho durante o Brasileirão A2 deste ano, culminando na queda do time principal feminino para a Série A3, o Departamento de Futebol Feminino passará por uma reformulação para a temporada de 2023.

Investimentos na categoria foram realizados nos primeiros meses do ano, como por exemplo, revisão nos processos de nutrição, novos alojamentos e melhoria na logística de treinamentos, com o uso das infraestruturas na Vila Olímpica de Caxias e no Artsul.

O clube agradece as parcerias da Atom S/A e da “Deixa Ela Treinar”, importantíssimas para a reestruturação do Futebol Feminino e reafirma seu compromisso de termos um futebol feminino forte e vencedor.”

