Vasco anuncia Paulinho, meia revelado no Fluminense que estava na Arábia Saudita

O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista Paulinho Paula, que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita. O novo reforço vascaíno tem 26 anos, assinou contrato válido até dezembro de 2025 e deve ser regularizado a tempo de estar entre os relacionados para o jogo contra o Corinthians, marcado para as 18h30 de sábado, na Neo Química Arena, e válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

“Fala, Gigante da Colina, aqui é o Paulinho. Passando para dizer que estou muito feliz e muito grato por essa oportunidade. É um momento muito especial e muito único na minha vida e na vida de toda a minha família. Agora é trabalhar bem, em alto nível, para que eu possa entrar em campo o mais rápido possível para ajudar o nosso Vascão. Muito obrigado a todos”, disse o jogador.

Paulinho fez toda a categoria de base no Fluminense, mas pouco jogou no time profissional. Em 2017, foi vendido ao Sporting, de Portugal, e jogou mais algumas temporadas no futebol português. Após vestir a camisa do Boavista, foi contratado pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, mas vinha atuando por empréstimo no também saudita Al-Fayha, antes de ser negociado com o Vasco.

O clube carioca vive um momento conturbado em campo e nos bastidores. Lanterna do Brasileirão, com nove pontos, sofreu uma troca em seu comando nesta terça-feira, após muita pressão da torcida. Luiz Mello, então CEO da SAF vascaína, foi retirado do cargo, agora ocupado interinamente por Lucio Barbosa, diretor financeiro da sociedade anônima desde 2022.

