Vasco anuncia Marcelo Cabo como seu novo técnico

O Vasco anunciou na noite deste sábado (27) que Marcelo Cabo será o técnico da sua equipe de futebol profissional para a temporada 2021. O treinador assinou contrato até o final do ano e chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira (2), comandado sua primeira atividade um dia depois no Centro de Treinamento do Almirante.

Marcelo Cabo é o novo treinador do Vasco para a temporada 2021. Saiba mais https://t.co/CAhsbED949#VascoDaGama pic.twitter.com/qjZkMx2kHc — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 27, 2021

O anúncio da equipe carioca foi feito momentos após o treinador conquistar o título do Campeonato Goiano comandando o Atlético-GO, em final contra o Goianésia (após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Dragão venceu por 5 a 3 na disputa de pênaltis).

“Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Cabo acumula trabalhos importantes no Brasil e no exterior. Possui no currículo duas participações em Copas do Mundo [em 2006, como auxiliar na seleção da Arábia Saudita, e em 2010, como observador técnico da seleção brasileira]. O treinador conduziu Atlético-GO e CSA à elite nacional nas temporadas 2016 e 2018, respectivamente. Na primeira, inclusive, sagrando-se campeão da Série B”, informa o Vasco em nota à imprensa.

