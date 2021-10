Vasco anuncia interesse na gestão do Maracanã; grupo de dirigentes vai estudar o edital do governo do estado Cruz-Maltino quer atuar e gerir o complexo que inclui também o Maracanazinho. Primeiro vice-presidente geral do clube, Carlos Roberto Osório comentou a visão vascaína

Agora é oficial. O Vasco quer voltar a gerir o Maracanã. Nesta quinta-feira, o Cruz-Maltino divulgou um vídeo com uma declaração do primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, explicando a posição do clube. Um grupo de dirigentes da instituição vai estudar o edital publicado pelo Governo do Estado do Rio.

Confira a declaração de Osório, feita à Vasco TV:

“Torcedor vascaíno, hoje o governo do estado do Rio de Janeiro publicou o edital de licitação do complexo do Maracanã, uma concessão que envolve o estádio Mario Filho, estádio de futebol, e também o Maracanazinho por 20 anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco.

Pelas regras conhecidas hoje do edital de licitação vão ser exigidos dos participantes um mínimo de 70 datas para jogos de futebol e também algumas datas, 12 datas para o Ginásio do Maracanazinho. O Vasco da Gama esteve recentemente com o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, eu e o presidente Jorge Salgado, para informar ao governador oficialmente do interesse do Vasco em participar da licitação do Maracanã.

O Vasco enxerga o Maracanã como uma praça estratégica, é o estádio mais reconhecido do mundo, é o grande palco do futebol brasileiro e o Vasco da Gama ajudou de maneira direta e com protagonismo da construção da lenda do Maracanã. O Vasco foi o primeiro campeão da Era do Maracanã e ajudou a construir a lenda fantástica deste maior palco do futebol mundial.

O Vasco da Gama entende que o Maracanã, junto com o nosso Estádio de São Januário, poderão proporcionar um mix ideal para que o Vasco possa mandar os seus jogos. A torcida do Vasco gosta do Maracanã, o Maracanã é a casa da torcida do Vasco e nós queremos estar de volta ao Maracanã participando dessa licitação.

Quais são os próximos passos. Neste momento, o presidente Jorge Salgado determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar o edital, um representante da área jurídica, da área financeira, da área de marketing e também da área de projetos especiais do clube. O clube vai estar debruçado sobre todos os detalhes do edital, e nós também estaremos conversando com os demais clubes do Rio de Janeiro.

O Maracanã é um equipamento público, o Maracanã pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro e na visão do Vasco, o Maracanã pertence aos quatro grandes clubes do Rio. Então o Vasco tem interesse em discutir a participação no Maracanã com os demais clubes do Rio: com Flamengo, com Fluminense e também com Botafogo para que possamos ter a melhor utilização possível do estádio.

O Maracanã é uma peça importante tanto para o estado do Rio de Janeiro quanto para o futebol carioca. O Maracanã é uma praça que valoriza o nosso futebol e nós entendemos que a volta do Vasco oficialmente ao Maracanã é bom para todo mundo: é bom para o Vasco, é bom para os demais clubes e é bom para o Rio de Janeiro. Nós vamos estar aqui acompanhando esse processo e você, vascaíno, terá sempre aqui na Vasco TV, notícias sobre o desenvolvimento deste caso.”

