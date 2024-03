Vasco anuncia chegada do atacante Clayton Silva: ‘Feliz por vestir essa camisa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/03/2024 - 16:53 Para compartilhar:

Um dia após dramática classificação à terceira fase da Copa do Brasil com triunfo nos pênaltis sobre o Água Santa, após buscar o 3 a 3 nos acréscimos, o Vasco anunciou mias um reforço para a sequência da temporada, na qual espera não passar aperto no Brasileirão como em 2023. Trata-se do atacante Clayton Silva.

O reforço pertencia ao Casa Pia, de Portugal, e desembarca em São Januário com contrato até dezembro de 2028. Mineiro de Belo Horizonte, o jogador de 25 anos chega com a missão de auxiliar Vegetti na marcação dos gols. No clube europeu foram 63 partidas e 16 bolas nas redes adversárias.

“Fala galera, aqui quem está falando é o Clayton. Estou muito feliz de estar por aqui, vestir essa camisa. Estou muito ansioso por representar essa torcida gigante e o melhor está por vir”, afirmou o reforço, esbanjando confiança em se destacar no clube cruzmaltino.

Será o primeiro grande clube na carreira de Clayton Silva, que começou no Juventude, passou pelo cearense Guarany de Sobral, Globo do Rio Grande do Norte e Coritiba antes de iniciar sua aventura europeia para defender as cores do modesto Casa Pia.

Clayton Silva é o terceiro atacante contratado pelo Vasco em 2024. Antes dele, o clube havia acertado com David, ex-São Paulo, e com Adson, revelado pelo Corinthians e que estava na França. O cxube carioca ainda trouxe o goleiro Keiller, os zagueiros Rojas e João Victor, o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Sforza e o meia Galdames.

