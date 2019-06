Vasco anuncia amistoso com time capixaba para o dia 29

Em meio à folga do elenco, em razão da paralisação do Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou nesta segunda-feira um amistoso para o fim do mês. O clube de São Januário vai enfrentar o Rio Branco (ES) no dia 29, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), às 15h30.

O jogo faz parte da intertemporada do Vasco para a retomada do Brasileirão, ao fim da disputa da Copa América. O campeonato nacional está parado desde a nona rodada, disputada no meio de semana passado. O elenco vascaíno estará de folga até a quinta-feira, quando os jogadores vão se reapresentar no CT do Almirante, em Vargem Pequena.

Depois de um fraco início de Brasileirão, quando chegou a figurar na lanterna por rodadas seguidas, o Vasco ganhou novo fôlego pouco antes da interrupção do campeonato. Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, ganhou duas consecutivas e não apenas deixou a última colocação.

Fora da zona do rebaixamento, o time carioca agora ocupa o 15º lugar da tabela. Em seu retorno ao Brasileirão, a equipe de São Januário vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 13 de julho, pela décima rodada.