Vasco anuncia Alexandre Pássaro como novo diretor de futebol

O Vasco confirmou nesta sexta-feira a contratação de Alexandre Pássaro para o cargo de diretor-executivo de futebol do clube. O profissional, que anteriormente passou pelo São Paulo, já vinha trabalhando no clube nos últimos dias, ajudando em negociações.

“Estou muito feliz por assumir esse grande desafio que é estar à frente do departamento de futebol do Vasco da Gama. É um sonho para qualquer profissional de futebol trabalhar neste clube, com tanta história e tradição. Minha motivação é enorme e tenho certeza que juntos – diretoria, comando técnico, jogadores e torcida – teremos momentos felizes pela frente”, afirmou Pássaro em entrevista ao site oficial do clube.

Pássaro tem apenas 30 anos, mas alguma experiência no futebol, mercado em que trabalha desde 2009. Formado em direito pela PUC-SP, o dirigente passou por empresa que geriu o Rio Claro FC, pela Traffic e foi vice-presidente do Desportivo Brasil antes de ir para o São Paulo.

No tricolor paulista, Pássaro foi contratado em 2015 para o setor jurídico. A partir de 2017, passou a trabalhar como gerente executivo de futebol, cargo que ocupou até 31 de dezembro. Neste período, o time não conquistou títulos, mas está na liderança da atual edição do Brasileirão.

No Vasco, os desafios são imediatos: a equipe tem 28 pontos e está na 17.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro – tem a mesma pontuação do Bahia, o 16.º, mas com menos vitórias. Nesta quinta, o time havia anunciado Vanderlei Luxemburgo como novo técnico.

