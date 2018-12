Vasco anuncia acerto de bases salariais e tempo de contrato com meia Bruno César

O Vasco anunciou nesta quinta-feira que acertou as bases salariais e o tempo de contrato com o meia Bruno César. O jogador conseguiu a liberação do Sporting Lisboa, de Portugal, e é aguardado no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e ser oficializado como novo reforço do time cruzmaltino.

Bruno César, que estava no Sporting Lisboa desde 2015, assinará contrato com validade de dois anos. O jogador estava infeliz no futebol português e desejava voltar ao Brasil, onde já está a sua família. Ele chega para suprir a carência de armadores no time do técnico Alberto Valentim.

Bruno César ganhou destaque no futebol brasileiro em 2010, atuando pelo Corinthians. Em meados de 2011, foi vendido ao Benfica, de Portugal. Neste mesmo ano, o jogador foi convocado pelo técnico Mano Menezes para defender a seleção brasileira em dois amistosos. Depois, ainda passou pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, teve uma passagem apagada pelo Palmeiras e ainda defendeu o Estoril, de Portugal, antes de chegar ao Sporting Lisboa.

Oficialmente, Bruno César é o primeiro reforço do Vasco para a próxima temporada. O clube carioca deve anunciar em breve os acertos com o atacante Ribamar, ex-Botafogo e que estava no Ohod FC, da Arábia Saudita, e com o lateral-direito Raul Cáceres, do Cerro Porteño, do Paraguai. Ambos virão por empréstimo.