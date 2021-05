Vasco anuncia a venda de Talles Magno: ‘Estamos satisfeitos com o formato final’ O atacante de 18 anos já foi anunciado como novo reforço do New York City, dos EUA

Na tarde desta quarta-feira, o Vasco anunciou a venda de Talles Magno ao New York City, dos Estados Unidos. O atacante de 18 anos tem 69 jogos como profissional e cinco gols marcados e, atualmente, está em fase final de recuperação após lesão.

> Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco

Talles Magno já havia sido sondado por gigantes como Liverpool, Juventus e Barcelona. Do Grupo City, a primeira investida, pela apuração do LANCE!, foi em janeiro. O Vasco jogou alto na pedida: cerca de R$ 90 milhões no total. O outro lado da negociação, então, retrocedeu e voltou à carga no mês passado. Foram três rodadas de negociação e cláusulas que seguem não oficiais.

O clube de São Januário ficará com um valor entre 8% e 10% dos direitos econômicos do atacante. O montante do acordo final gira em torno de US$ 12 milhões (cerca de R$ 63 milhões). Talles Magno não chegou a se despedir nem dos companheiros de time – para se ter ideia do nível de sigilo exigido.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO VASCO

Boa sorte, Talles!

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que o atleta Talles Magno foi transferido, de forma definitiva, para o New York City FC.

A longa negociação, que durou cerca de dois meses, foi concluída nesta semana.

“Do ponto de vista esportivo, sabemos que a venda do Talles é uma grande perda, mas do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade do nosso projeto, foi importante concluir esta negociação, que se tornou a segunda maior venda da história do Vasco. Por dois meses negociamos diariamente e estamos satisfeitos com o formato final, completamente alinhado com os interesses e necessidades da gestão liderada pelo (Jorge) Salgado. Aproveito a oportunidade para agradecer ao David Lee, Diretor de Futebol do NYCFC e o Carlos Santoro, Executivo do City Football Group na América Latina, pelo profissionalismo durante todo esse período. Desejamos ao Talles ainda mais sucesso”, declara o Diretor Executivo de Futebol do Vasco, Alexandre Pássaro.

TALLES MAGNO

Descoberto pelo Vasco da Gama em 2012, Talles Magno não demorou muito para se tornar um dos expoentes da talentosa geração 2002 do Gigante da Colina. As boas atuações pelo time cruzmaltino o fizeram se tornar figurinha carimbada em convocações da Seleção Brasileira, onde conquistou a Copa do Mundo sub-17.

O talentoso atacante foi promovido aos profissionais em 2019, após se destacar no time sub-20 vice-campeão da Copa São Paulo. Pela equipe principal, Talles disputou 69 partidas nas três últimas temporadas, marcando cinco gols e dando sete assistências.

O garoto de 18 anos se despede de São Januário como o segundo mais jovem a atuar e a marcar pelo Vasco da Gama no Século 21. O Gigante da Colina deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a “Raiz Vasco” continuará viva. Que mais um coração infantil brilhe no exterior!

Mais um Cria da Colina vai ganhar o mundo e ficamos felizes por isso. @talles_magno2 está indo jogar na @mls no @NYCFC. #RaizÉSerVasco https://t.co/wjxkRLvww1 pic.twitter.com/oncsPyQtwP — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 19, 2021

E MAIS:

E MAIS:

Veja também