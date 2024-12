Vasco anuncia a contratação do técnico Fábio Carille para a temporada de 2025

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do técnico Fábio Carille para a disputa da temporada 2025. A apresentação do novo treinador ainda não tem data definida.

Antes de Carille, o clube de São Januário tentou acertar com Renato Gaúcho, ex-Grêmio, mas o profissional alegou precisar de descanso junto da família.

Fábio Luiz Carille de Araújo de 51 anos, trabalhou em 2024 no Santos, time no qual conquistou a Série B e levou a agremiação de Vila Belmiro de volta para a elite do futebol nacional.

Com trabalhos no exterior, onde esteve no Al-Wehda, Al-Ittihad (ambos da Arábia Saudita) e V-Varen Nagasaki (Japão), Carille teve sua melhor passagem pelo Corinthians, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e também os títulos paulistas de 2017, 2018 e 2019.