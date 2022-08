Vasco anuncia a contratação de Fábio Gomes, reforço ‘encostado’ no Atlético-MG

Estadão Conteúdo 03/08/2022 - 13:57 Compartilhe

O Vasco tem um novo centroavante para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube carioca oficializou a chegada de Fábio Gomes, reforço de peso do Atlético-MG no começo do ano que acabou encostado em Belo Horizonte.

“O Vasco da Gama concluiu nesta quarta-feira (03/08) mais uma contratação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Fábio Gomes, de 25 anos, que vinha defendendo as cores do Atlético Mineiro e chega por empréstimo até o final de novembro, com opção de compra”, anunciou o clube.

Fábio Gomes chega ao Rio emprestado até o fim da Série B após disputar somente 16 jogos pelo Atlético-MG – a maioria entrando na parte final das partidas – e com somente três gols anotados. Com a chegada de Alan Kardec, ele ficou ainda mais sem espaço no clube.

Apesar de o novo acordo ser curto, ele tem passe fixado em R$ 7,8 milhões, caso o Vasco tenha interesse em uma compra definitiva dos 50% dos direitos federativos pertencentes ao Atlético-MG, com o qual o centroavante tem acordo assinado até dezembro de 2025.

Nascido em São Paulo, Fábio Gomes começou a carreira no Audax, ganhou notoriedade no Oeste com 15 gols marcados na Série B de 2019 e acabou sendo negociado com o Alibrex Niigata, do Japão. Antes de o Atlético-MG repatriá-lo, ele estava no New York Red Bull, dos Estados Unidos.

Quarto melhor ataque da Série B ao lado do Criciúma, com 23 gols anotados, o Vasco busca melhorar ainda mais o setor ofensivo, que passou em branco em dois dos últimos três jogos. Fábio Gomes vai brigar por uma vaga com Raniel.

