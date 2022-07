Vasco anuncia a contração do lateral-esquerdo Paulo Victor por empréstimo Jovem de 21 anos chega ao Cruz-Maltino para suprir carência da equipe na posição







O Vasco anunciou na manhã deste sábado a chegada do lateral-esquerdo Paulo Victor, ex-Internacional. O jogador de 21 anos chega ao Gigante da Colina por empréstimo até meados de 2023, com opção de compra.

Oriundo das divisões de base do Nova Iguaçu, Paulo Victor chegou ao Botafogo em 2020 para reforçar a equipe sub-20. Na temporada seguinte, após se destacar na base, foi promovido para o elenco principal e apareceu como surpresa positiva na equipe durante o Campeonato Carioca.

Lateral chega para reforçar o Vasco na sequência da Série B(Foto: divulgação/Vasco)

As boas atuações no Alvinegro carioca no inicio da Série B fizeram o lateral-esquerdo chamar a atenção do Internacional, por quem foi contratado no segundo semestre de 2021.

Confira a ficha técnica do novo reforço:



Nome completo: Paulo Victor de Almeida Barbosa

Apelido: Paulo Victor

Data de nascimento: 13/04/2001 (21 anos)

Local de Nascimento: Bocaiúva (MG)

Posição: lateral-esquerdo

Altura: 1,80m

Clubes: Nova Iguaçu (RJ), Botafogo, Internacional e Vasco da Gama.

