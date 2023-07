Vasco acerta empréstimo do meia Bruno Praxedes, do Red Bull Bragantino, até dezembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 20:37 Compartilhe

O Vasco não para de buscar reforços para tentar se livrar do rebaixamento no Brasileirão. O clube acertou o empréstimo do meia Bruno Praxedes, de 21 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. O jogador já esteve no Rio nesta terça-feira e fez um trabalho na academia do CT Moacyr Barbosa ao lado de Paulinho Paula e Jefferson, reforços que também aguardam trâmites para serem oficializados antes do jogo com o Corinthians no próximo sábado, às 18h30.

Praxedes é formado nas categorias de base do Internacional e chegou ao Red Bull Bragantino em 2021 como a contratação mais cara da história do clube, mas não conseguiu corresponder em campo a expectativa da diretoria e da torcida. Foram 69 partidas, com apenas sete gols e sete assistências. Ele tem contrato com o clube de Bragança Paulista até junho de 2026.

O contrato de empréstimo do meia com o Vasco será até dezembro deste ano, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos – em 2021, o Red Bull Bragantino pagou em torno de 6 milhões de euros ao Internacional por 60% do meia. No Rio, o jogador irá vestir a camisa 21.

A expectativa é que os meias Bruno Praxedes e Paulinho Paula, e o lateral-esquerdo Jefferson, estejam à disposição do técnico Ramón Díaz para o jogo contra o Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos trâmites finais de contrato, o trio aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear.

Antes deles, o time cruzmaltino já havia fechado com o zagueiro Maicon, ex-Santos, o volante chileno Gary Medel, e o atacante Serginho. Por outro lado, Pedro Raul foi negociado com o Toluca, do México, e o volante Rodrigo acabou emprestado ao Londrina.

