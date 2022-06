Vasco acerta contrato com 777 e espera por aprovação do Conselho Deliberativo

Após quatro meses de negociações, Vasco e 777 Partners informaram, nesta terça-feira, que a Due Diligence foi concluída “com a anuência entre as partes dos termos pré-acordados no memorando de entendimento assinado em fevereiro, que tem como pontos principais a venda de 70% das ações da futura Vasco SAF por R$ 700 milhões e a assunção pela SAF de até R$ 700 milhões de dívidas do clube”.

Com a assinatura dos contratos nos próximos dias, os documentos serão enviados à Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo, que terá 15 ((prorrogáveis por mais 10) para análise favorável ou não à venda. Formado por 15 membros, o grupo é presidido por Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente geral do Vasco.





O processo todo para a aprovação da SAF deverá durar 40 dias. Como a 777 tem o compromisso de investir R$ 120 milhões logo após a aprovação, existe a possibilidade de o Vasco buscar reforços com a abertura da janela de transferências a partir de 18 de julho até 15 de agosto.

O Vasco é o único invicto na Série B, com sete vitórias, seis empates e 27 pontos, campanha responsável por deixar o time na segunda colocação, atrás apenas do Cruzeiro. O único foco da temporada é devolver o clube à primeira divisão nacional.