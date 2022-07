Vascaínos perdem paciência com Maurício Souza: ‘Tem que ser demitido hoje’ Torcedores do Cruzmaltino não perdoaram o técnico após mais um tropeço em casa

O Vasco da Gama fez mais uma partida ruim no Campeonato Brasileiro e não conseguiu vitória em casa, contra o Ituano. Nesta terça, o Cruzmaltino empatou com o time paulista em 1 a 1 em São Januário. Nas redes sociais, torcedores do clube criticaram o técnico Maurício Souza.

+ Após tretas, Deyverson manda mensagem para Neto ao saber de internação do ex-jogador



– O time do Vasco que já era ruim com o Zé Ricardo conseguiu piorar com o Maurício Souza. Não existe qualquer articulação ofensiva. Jogadores não se apresentam, não ganham espaço, não fazem o básico – disse o influenciador vascaíno Allan Rodrigues.

+ Lucas Moura? Voz em português vaza e mostra provocação ao Palmeiras em vídeo do Tottenham; assista



– O Maurício Souza tem que ser demitido do Vasco hoje. Não pode esperar, não temos tempo – escreveu um perfil relacionado ao Vasco.

– O Vasco de Maurício Souza é uma das bagunças mais feias que eu já vi em toda a minha vida – comentou outra conta ligada ao Cruzmaltino.

+ Torcedores do Flamengo ‘pegam no pé’ de Vitinho, e Mauro Cezar critica vaias ao jogador



Apesar do tropeço em casa, o Vasco segue na vice-liderança da Série B, com 35 pontos, seis a menos que o líder Cruzeiro. Bahia e Grêmio fecham o G-4 do torneio. Dos últimos cinco jogos, o Cruzmaltino venceu apenas um. Na próxima rodada, a equipe encara o Vila Nova, fora de casa.

E MAIS:

O time do Vasco que já era ruim com o Zé Ricardo conseguiu piorar com o Maurício Souza. Não existe qualquer articulação ofensiva. Jogadores não se apresentam, não ganham espaço, não fazem o básico. É rezar pra entrar uma bola parada. A única esperança. — Allan (@oestagiario) July 20, 2022

O MAURICIO SOUZA TEM QUE SER DEMITIDO DO VASCO, HOJE. NÃO PODE ESPERAR. NÃO TEMOS TEMPO. — ✠Estagiário do VASCO✠ (@EstagiarioVasco) July 20, 2022

O Vasco de Maurício Souza é uma das bagunças mais feias que eu já vi em toda a minha vida. — Felipe Mil Grau (@FELIPEMILGR4U) July 20, 2022

E MAIS: