Vários tremores sacodem Taiwan, o mais forte de magnitude 6,3

Uma série de tremores atingiu Taiwan entre segunda e terça-feira (22 e 23), sendo o mais forte deles de magnitude 6,3, com epicentro em Hualien, no leste da ilha, de acordo com a Agência Central de Meteorologia taiwanesa.

Foi precisamente em Hualien que ocorreu o epicentro do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu Taiwan em 3 de abril, deixando pelo menos 17 mortos e mais de 1.100 feridos.

O primeiro tremor desta segunda-feira, de magnitude 5,5, ocorreu às 17h08 (6h08 no horário de Brasília), segundo a agência, e pôde ser sentido na capital, Taipé.

Ele foi seguido por uma série de réplicas e, de acordo com jornalistas da AFP, os movimentos mais fortes ocorreram por volta das 2h30 de terça (15h30 de segunda).

“Estava lavando as mãos e de repente senti o que me pareceu uma tontura”, contou à AFP Olivier Bonifacio, um turista que estava hospedado no distrito de Da’an, em Taipei.

“Entrei no meu quarto e percebi que o prédio estava balançando e ouvi a mesa ranger”, disse ele, acrescentando que foi então que percebeu que se tratava de outra réplica.

Segundo a Agência Central de Meteorologia, o tremor teve magnitude 6,0 e foi seguido seis minutos depois por outro de 6,3.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que os sismos registraram magnitudes 6,1 e 6, respectivamente.

Os terremotos são comuns em Taiwan, pois a ilha está localizada perto da junção de duas placas tectônicas.

Após o terremoto de 3 de abril, centenas de réplicas foram registradas. Esse tremor foi o mais forte em Taiwan desde o terremoto de magnitude 7,6 que atingiu a ilha em setembro de 1999 e deixou 2.400 mortos.

