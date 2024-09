Vários ministros se demitem antes de reforma do governo na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2024 - 18:45 Para compartilhar:

Ao menos seis representantes políticos ucranianos, incluídos ministros, apresentaram, nesta terça-feira (3), suas demissões e um assessor presidencial foi demitido, antes do anúncio de uma reforma ministerial, assinalou o partido no poder nesta terça-feira (3), após mais de dois anos e meio de guerra contra a Rússia.

“Tal como prometido, esta semana cabe esperar uma reforma importante do governo. Mais de 50% do governo será substituído”, escreveu no Telegram David Arakhamia, líder dos parlamentares do partido governista.

O ajuste no Executivo ocorre no momento em que Kiev enfrenta desafios cada vez maiores, incluindo bombardeios russos diários e o avanço das tropas de Moscou no leste ucraniano.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, também busca aumentar a confiança no governo após dois anos e meio de guerra com a Rússia, que invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Entre os ministros que já apresentaram suas demissões nesta terça-feira estão os de Indústrias Estratégicas, Justiça e Proteção do Meio Ambiente.

Também renunciaram o chefe do Fundo de Propriedade Estatal da Ucrânia, Vitaliy Koval, e as vice-primeiras-ministras Iryna Vereshchuk e Olga Stefanishyna.

O vice-diretor do gabinete de Zelensky e um dos principais assessores do presidente, Rostyslav Shurma, foi destituído, conforme um decreto presidencial.

O mandatário ucraniano já promoveu várias reformas no governo desde o início da guerra.

Em setembro de 2023, por exemplo, destituiu seu ministro da Defesa após uma série de escândalos de corrupção e, mais recentemente, substituiu seu comandante máximo em meio a contratempos sofridos no campo de batalha.

