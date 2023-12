Vários foguetes são interceptados em Jerusalém

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/12/2023 - 14:10 Para compartilhar:

O sistema de defesa israelense interceptou nesta sexta-feira (15) vários foguetes sobre Jerusalém, pouco depois que sirenes antiaéreas começaram a soar, informaram jornalistas da AFP.

O Exército israelense indicou que as sirenes haviam soado pela última vez em 30 de outubro em Jerusalém. Jornalistas da AFP viram o sistema de defesa israelense interceptar ao menos dois foguetes.

Socorristas correram após o sinal de alarme em Jerusalém e perto de Beit Shemesh, relataram os serviços médicos de emergência Magen David Adom, acrescentando que “nenhuma vítima foi reportada por enquanto”.

O Exército de Israel declarou à AFP que dos “seis lançamentos em direção à Israel”, três foram interceptados. Os outros três se direcionaram para áreas não povoadas, acrescentou.

Simultaneamente, Israel continuou sua operação em Gaza, apesar dos apelos internacionais para moderação.

A guerra foi desencadeada pelo sangrento ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades.

Em resposta, as forças israelenses lançaram um ataque aéreo e terrestre que deixou grande parte da Faixa de Gaza em ruínas.

Segundo o Ministério de Saúde do Hamas, mais de 18.700 pessoas, majoritariamente mulheres e menores de idade, morreram em Território palestino.

Os combatentes do Hamas lançaram milhares de foguetes contra Israel durante a guerra, a maioria interceptados por sua defesa aérea, segundo o Exército israelense.

