Vários feridos em ataque a tiros em Tel Aviv

Várias pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em Tel Aviv neste sábado (18), informou a polícia israelense, e os serviços de emergência informaram que uma pessoa foi esfaqueada.

“Há feridos e várias forças policiais estão a caminho do local. As circunstâncias não estão claras”, disse a polícia em um comunicado, no qual indicou que o ataque ocorreu na rua Levontin, em Tel Aviv.

Por sua vez, a organização israelense de serviços de emergência Magen David Adom indicou que sua equipe está tratando um homem de 30 anos “ferido por esfaqueamento”.

O incidente ocorreu um dia antes do cessar-fogo na Faixa de Gaza, previsto para entrar em vigor no domingo.

skl-jd/jsa/pc/jvb/aa