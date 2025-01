‘Vários feridos’ em acidente de teleférico em estação de esqui na Espanha

Um acidente envolvendo um teleférico em uma estação de esqui no nordeste da Espanha deixou “múltiplos feridos”, vários em estado grave, informaram autoridades e a mídia local neste sábado (18).

“Acidente de teleférico na estação de esqui de Astún com múltiplos feridos”, anunciaram os serviços de emergência da região de Aragão na rede social X.

Segundo a mídia local, há pelo menos nove feridos graves, dez feridos menos graves e vinte feridos leves.

O incidente ocorreu na manhã deste sábado na estação de esqui de Astún, nos Pirineus Aragoneses, perto da fronteira com a França, quando um teleférico se soltou e as pessoas que estavam nele caíram.

“Foi como se um cabo tivesse se soltado e, de repente, todas as cadeiras começaram a cair e as pessoas saíram voando”, disse uma jovem testemunha à televisão pública TVE.

“Fui informado do acidente na estação de esqui de Astún, estou viajando para lá”, disse o presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, no X, que garantiu que todos os meios necessários “estão trabalhando para ajudar os afetados e feridos”.

Cinco helicópteros e uma dúzia de ambulâncias foram enviados ao local para levar os feridos para hospitais próximos, de acordo com a mídia local.

“Chocado com a notícia do acidente na estação de Astún”, escreveu o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, no X, que indicou ter conversado com Azcón para “oferecer-lhe todo o apoio” do Executivo.

