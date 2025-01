Variedades de marcas e convidados são destaques da Pitti Uomo

ROMA, 14 JAN (ANSA) – A cidade de Florença, na região da Toscana, inaugurou nesta terça-feira (14) a edição número 107 da Pitti Uomo, um dos mais tradicionais eventos da moda italiana.

A Pitti Uomo de 2025 se destaca pela presença de 770 marcas diferentes, bem como a participação de dois convidados internacionais: o japonês Satoshi Kuwata, com a marca Setchu, e a boutique MM6, criada pelo designer belga Martin Margiela.

De acordo com os organizadores da principal feira de moda masculina da Itália, que vai até o dia 17 de janeiro, quase metade das marcas que apresentarão suas coleções são estrangeiras.

Com uma agenda repleta de desfiles e eventos para apresentar as coleções de roupas masculinas outono-inverno 2025/26, o objetivo das marcas é tentar voltar a elevar as vendas do setor, que registraram queda de 3,6% em 2024, segundo estimativas.

“A moda está passando por uma fase de transição complexa.

Decidimos dedicar atenção especial à cultura da corrida”, comentou Raffaello Napoleone, CEO da Pitti Immagine.

A Fortezza da Basso, uma imponente fortaleza florentina, exibirá coleções divididas em cinco seções, desde estilos clássicos celebrando a excelência atemporal e refinada da alfaiataria até a moda de vanguarda.

O público também poderá ver no decorrer da Pitti Uomo vestimentas das modas chinesa contemporânea, escandinava, francesa e japonesa, que trouxe como destaque diversos artigos de couro. (ANSA).