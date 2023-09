Variante Pirola não é mais perigosa, diz estudo ítalo-brasileiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2023 - 15:10 Compartilhe

ROMA, 27 SET (ANSA) – O primeiro exemplar da variante Pirola da Covid-19 não tem características que levantam grandes preocupações. Essa foi a conclusão de uma análise genética sobre a cepa (BA.2.86.1).

O trabalho, que aguarda publicação, foi conduzido por pesquisadores das universidades de Brescia e Sassari, pelo Campus Bio-Medico de Roma, e pelo Instituto René Rachou de Belo Horizonte (Fiocruz Minas), no Brasil.

Segundo a investigação científica, o vírus italiano, que foi isolado em um paciente de 72 anos de idade em Brescia, tem relação com as cepas encontradas nas últimas semanas no Reino Unido.

O diretor da Unidade de Estatística Molecular e de Epidemiologia do Campus Bio-Medico de Roma, Massimo Ciccozzi, um dos autores do estudo, explicou que o estudo “confirma o que havia sido observado em trabalhos anteriores: embora Pirola tenha muitas mutações, elas não desempenham um papel determinante em termos de contágio e agressividade”.

“Também não parece que a variante tenha a capacidade de evadir a resposta do nosso sistema imunitário”, concluiu Ciccozzi, que também assina o estudo.

Embora as mutações características sejam mais numerosas que o perfil genético das variantes atualmente mais difundidas, elas não são completamente desconhecidas do sistema imunitário, e têm muitas analogias com a variante BA.2 (da Ômicron), sua “ancestral” direta e que foi dominante por boa parte de 2022.

“Não precisamos de alarmismo, mas precisamos de prudência. É melhor evitar o contágio, especialmente para os vulneráveis e os mais velhos. Portanto, é importante a vacinação, e eu aconselharia também o uso de máscara nos ambientes fechados e lotados. Sem obrigação, claro”, acrescentou o cientista.

“A vigilância genômica é fundamental. Não precisamos ser obcecados pelas variantes, mas devemos seguir monitorando a evolução do vírus”, concluiu. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias