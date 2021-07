Variante Delta já responde por mais de 20% dos casos na Itália

ROMA, 2 JUL (ANSA) – Enquanto os casos de coronavírus continuam em queda na Itália, a variante Delta do Sars-CoV-2 segue a caminho de se tornar predominante e já responde por uma a cada cinco novas infecções no país.

De acordo com estudo divulgado nesta sexta-feira (2) pelo Ministério da Saúde, a variante B.1.167.2, antes conhecida como “indiana”, apresenta prevalência de 22,7%, um crescimento de mais de 20 pontos em relação a meados de maio, quando a taxa era de 1%.

Em algumas regiões, como Friuli Veneza Giulia (70,6%), Sardenha (66,7%) e Abruzzo (56,3%), a variante Delta já é predominante.

Os dados são obtidos a partir de uma pesquisa por amostragem realizada regularmente pelo governo italiano para monitorar a disseminação das variantes do novo coronavírus. Laboratórios coletam amostras do Sars-CoV-2 de pessoas infectadas e fazem o sequenciamento genético para identificar as mutações.

A prevalência da variante Gamma (P.1), antes conhecida como “brasileira”, também aumentou, passando de 7,3% em maio para 11,8% na pesquisa mais recente, com pico de 37,5% na Úmbria.

Por sua vez, a variante Alfa (B.1.1.7), que era chamada de “britânica” e antes correspondia a 88,1% dos novos casos na Itália, agora responde por 57,8%. Os números se referem a amostras coletadas em 22 de junho.

“O crescimento da prevalência da variante Delta é um dado esperado, mas que deve ser monitorado com grande atenção. É fundamental continuar o rastreamento sistemático dos casos para identificar focos de contágio e completar a vacinação o quanto antes”, disse o presidente do Instituto Superior da Saúde, Silvio Brusaferro.

Até o momento, pouco mais de 32% da população da Itália já está totalmente vacinada contra a Covid-19. O país registrou 794 casos e 28 mortes nesta sexta-feira (2), números compatíveis com o período entre agosto e setembro de 2020, antes da explosão da segunda onda da pandemia.

O governo já liberou praticamente todas as atividades econômicas, derrubou restrições a viagens internas e na União Europeia e revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. (ANSA).

