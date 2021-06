Variante Delta já corresponde a 17% dos novos casos na Itália

ROMA, 25 JUN (ANSA) – A variante Delta do coronavírus Sars-CoV-2, antes conhecida como variante indiana, já corresponde a 16,8% dos novos casos na Itália e tende a se tornar predominante nas próximas semanas.

A estimativa está em dados preliminares de uma pesquisa divulgados nesta sexta-feira (25) pelo Instituto Superior da Saúde (ISS), órgão técnico-científico do governo italiano. Um estudo semelhante feito em maio apontava que a variante Delta era responsável por apenas 1% dos novos contágios no país.

Já a prevalência da variante Alpha, originária do Reino Unido, era de 88% no fim do mês passado e passou para 74,9% na pesquisa mais recente. A variante Gamma, antes conhecida como brasileira, se mantém estável, com 6,5%.

O ISS realiza esse estudo mensalmente, se baseando no sequenciamento genético de amostras do Sars-CoV-2 coletadas de casos positivos em todo a Itália.

Os dados finais da pesquisa de junho devem ser divulgados até o fim do mês, mas a diretora do departamento de doenças infecciosas do instituto, Anna Teresa Palamara, já adiantou que a variante Delta “está se tornando prevalente”.

“Com a próxima pesquisa, teremos uma estimativa mais precisa da prevalência”, acrescentou. (ANSA).

