Varejo paulistano volta ao nível pré-pandemia em dezembro de 2021

A movimentação no varejo paulistano em dezembro de 2021 foi 1,8% maior, se comparada com o mesmo mês de 2019, o que coloca o setor no mesmo patamar registrado anteriormente à pandemia da covid-19. É o que aponta o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), indicador elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV) com base nos dados da Boa Vista SA.

O Balanço de Vendas apontou também que dezembro de 2021 foi melhor comparado com o mês anterior e sobre dezembro de 2020: 29,3% e 18,7% respectivamente.

No acumulado do ano, houve alta de 12% nas vendas.

De janeiro a março, os dados registrados pelo balanço de vendas foram negativos: -11,1%, -6,1% e -23,7%, nos meses, pela ordem. A retomada gradual começou a partir de abril.

