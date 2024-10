Varejo em agosto ainda está ‘muito próximo’ do patamar recorde de maio, avalia IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 11:58 Para compartilhar:

Apesar da oscilação nos últimos três meses, o volume vendido pelo comércio varejista permanece “muito próximo” de seu pico histórico, avaliou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De janeiro a agosto de 2024, em relação ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal, houve redução no volume vendido em apenas duas ocasiões: janeiro (3,6%), fevereiro (0,7%), março (0,2%), abril (0,8%), maio (0,9%), junho (-0,9%), julho (0,6%) e agosto (-0,3%).

“A gente tem que lembrar também que esse crescimento que houve até maio de 2024 foi um crescimento que levou o varejo ao patamar recorde da série de mais de 20 anos”, disse Santos. “Então está muito próximo ainda do patamar de maio. Esse rebatimento que a série teve nos últimos três meses está preservando o patamar (de vendas) bastante elevado. É uma performance muito próxima do máximo da série global”.

Após a queda de 0,3% no volume vendido em agosto ante julho, o varejo passou a operar 0,7% abaixo do patamar recorde alcançado em maio de 2024. O volume vendido pelo varejo ampliado está 1,4% aquém do pico de agosto de 2012.

No entanto, o bom desempenho é sustentado basicamente por duas atividades: farmacêuticos e supermercados. As vendas de produtos farmacêuticos estão 0,1% abaixo do nível recorde de junho de 2024, enquanto supermercados operam em patamar 0,5% aquém do ápice de maio de 2024.

“Essas atividades são as principais responsáveis pelo desempenho positivo do varejo”, frisou Santos.

As demais atividades mantêm distâncias de dois dígitos ante o pico de vendas: material de construção, 12,8% aquém do pico de setembro de 2020; veículos, 14,0% aquém do pico de agosto de 2012; combustíveis, 19,6% aquém do ápice de outubro de 2014; móveis e eletrodomésticos, 21,3% aquém do ápice de setembro de 2020; vestuário, 30,1% abaixo do pico de dezembro de 2013; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 30,8% abaixo do ápice de julho de 2021; informática e comunicação, 38,5% aquém do pico de janeiro de 2015; e livros e papelaria, 76,4% abaixo do pico de janeiro de 2013.