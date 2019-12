Varejo acumula alta de 2,7% em 6 meses consecutivos de crescimento, diz IBGE

A ligeira alta de 0,1% nas vendas do comércio varejista em outubro ante setembro representou o sexto mês seguido de crescimento, período em que acumulou um avanço de 2,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas aumentaram 0,8% em outubro ante setembro, o oitavo mês seguido de avanços, período em que acumulou uma expansão de 5,2%.

Média móvel trimestral

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve alta de 0,4% em outubro de 2019, divulgou o IBGE.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas registrou elevação de 0,7% em outubro.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em setembro ante agosto, de uma alta de 0,7% para avanço de 0,8%. O resultado de agosto ante julho saiu de 0,2% para 0,3%, enquanto o de julho ante junho foi revisto de 0,7% para 0,6%.

A taxa de vendas do varejo ampliado – que inclui as atividades de veículos e material de construção – em setembro ante agosto foi revista de 0,9% para 1,0%.

O resultado de agosto ante julho passou de 0,1% para 0,2%.