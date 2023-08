Varejistas chineses apostam em descontos para atrair compradores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 7:30 Compartilhe

As maiores empresas de e-commerce da China estão apostando em venda de itens com descontos diante da incerteza econômica do país e da procura por preços baixos. O Grupo Alibaba e a JD.com passaram a promover campanhas para vender itens a preço baixo.

A iniciativa está compensando a diminuição do ritmo de compra dos chineses, já que o resultado das duas empresas atingiram as expectativas do mercado para o quarto trimestre.

JD.com teve crescimento de 7,6% na receita no terceiro trimestre deste ano e o Alibaba teve o maior crescimento na receita desde 2021, em 14%, no trimestre de abril a junho.

Para os próximos trimestres, executivos do Alibaba e JD.com estão cautelosos sobre as perspectivas de negócios, já que a economia da China mostra mais sinais de desaceleração.

A JD.com está se reestruturando, disseram executivos durante uma reunião de resultados.

No Alibaba, os líderes de diferentes equipes de negócios se tornaram mais conservadores na aprovação de novos investimentos, disseram funcionários familiarizados com o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires

