Vardy brilha, Leicester goleia o Aston Villa e bate recorde de vitórias seguidas

O indomável Leicester segue impressionando no Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe do técnico Brendan Rogers goleou o Aston Villa por 4 a 1 fora de casa, em Birmingham, emplacou a oitava vitória consecutiva e alcançou a maior sequência de vitórias da sua história no torneio.

O feito se torna ainda mais relevante quando se lembra que o Leicester não alcançou uma série tão vitoriosa assim nem quando surpreendeu o mundo ao conquistar o campeonato inglês na temporada 2015/2016.

A fase impressionante faz com que o Leicester se consolide na vice-liderança do torneio e abra vantagem sobre o Manchester City, o terceiro colocado, de modo que agora soma 38 pontos, seis a mais que o time de Guardiola, que foi derrotado sábado no clássico de Manchester por 2 a 1. O problema para a equipe treinada por Brendan Rogers é que o Liverpool ostenta uma campanha ainda mais impressionante e lidera a competição com oito pontos de vantagem.

Para chegar ao oitavo triunfo seguido, o Leicester foi mais uma vez liderado pelo artilheiro James Vardy. O veterano centroavante balançou as redes duas vezes e se isolou na artilharia do torneio, com 16 gols, cinco a mais que o jovem Tammy Abraham, do Chelsea.

O zagueiro norte-irlandês Evans e o atacante nigeriano Iheanacho anotaram os outros gols do triunfo. O Aston Villa, que briga no momento para não voltar à segunda divisão inglesa – é o 17º e primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos – foi às redes uma vez com Jack Grealish.

Nas outras duas partidas da liga inglesa já encerradas neste domingo, o Sheffield United (oitavo) derrotou o penúltimo colocado Norwich City fora de casa por 2 a 1, mesmo resultado da vitória do Newcastle (décimo) sobre o Southampton (18º).