Vaquinha do Corinthians chega a R$ 15 milhões arrecadados para quitação do estádio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2024 - 14:54 Para compartilhar:

A vaquinha digital organizada por torcedores do Corinthians para quitar o pagamento do estádio do clube, a Neo Química Arena, junto à Caixa Econômica Federal chegou a R$ 15 milhões arrecadados neste sábado, 30, menos de 48 horas após o início da mobilização.

+Quanto tempo o Corinthians vai levar para pagar a Neo Química Arena com vaquinha da torcida? Entenda

Em publicação no X (antigo Twitter), a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada da equipe paulista, celebrou a conquista da primeira meta da arrecadação. Com a quantia, o Corinthians poderá pagar a primeira amortização da dívida do financiamento do estádio, de R$ 15.186.220,64.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 🏴🏳️ É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do primeiro “boleto” da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa. pic.twitter.com/NMkfEjcixI — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) November 30, 2024

Desde quinta-feira, 27, a vaquinha já mobilizou contribuições de torcedores célebres, como o presidente do clube, Augusto Melo, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O objetivo é arrecadar R$ 710 milhões, valor total da dívida corintiana com a Caixa.

Como doar

Os torcedores poderão doar qualquer valor, desde que seja a partir de R$ 5. É possível fazer diversas doações, sempre por Pix. Para tanto, o interessado precisa preencher um cadastro, com nome completo, CPF ou CPNJ, número de celular, e-mail e endereço. Como confirmação, o torcedor receberá um certificado virtual. Se a doação alcançar ao menos R$ 100, o doador terá seu nome exibido num mural físico a ser erguido no próprio estádio.

A princípio, a vaquinha online tem prazo de duração de seis meses. Caso o valor seja alcançado antes desta data, a arrecadação será suspensa. Somente ao fim da campanha, será possível movimentar a conta bancária que recebe as doações. A conta fica na própria Caixa Econômica Federal.

Este tipo de conta se chama “escrow” (garantia/caução, em inglês) e tem características diferentes de uma conta bancária tradicional para dar justamente garantias a diversos tipos de acordos comerciais. Na prática, o dinheiro não passará pelos cofres do Corinthians ou da Gaviões.