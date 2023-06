Vaquinha do Bolsonaro: operador das rachadinhas, Queiroz manda só 10 reais

Além dos enroscos judiciais – só no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acumula 16 ações -, o ex-presidente Jair Bolsonaro vem colecionando uma série de multas, fruto de inúmeras ilegalidades cometidas em seu desgoverno, principalmente durante o período de medidas e restrições sanitárias, para o combate ao novo coronavírus.

Todos se lembram que o devoto da cloroquina insistia não apenas em promover aglomerações potencialmente homicidas, mas também em não utilizar a máscara facial de proteção, acessório obrigatório em todos os municípios do País. Aliás, não raro, se insurgia contra quem usava e chegou até mesmo a retirar a de uma criança.

Após deixar a Presidência da República, o maníaco do tratamento precoce ficou ainda mais rico do que era, já que, atualmente, acumula vencimentos mensais na ordem de quase 90 mil reais por mês. Contudo, ainda assim, anda recebendo uma ajudinha de seus fanáticos seguidores, para arcar com o valor das multas, que ultrapassam 300 mil reais.

Os puxa-sacos, ops!, deputados Nikolas Ferreira e Bruno Engler, ambos do PL-MG, divulgaram o Pix do “mito” em suas redes sociais, e pediram doações para ajudar o amigão do Queiroz a quitar seus débitos na Justiça. Em meio aos depósitos, um chamou especial atenção, justamente o do operador das rachadinhas da família Bolsonaro.

Fabrício Queiroz, entre ingrato e modesto, mandou ridículas 10 pilas para o parça de décadas. Pô, o patriarca do clã das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e muito dinheiro vivo, merecia mais do que isso do carequinha ligado às milícias fluminenses. Só de advogado e esconderijo em Atibaia, ele custou muito mais.

Uma hipótese para tamanha avareza talvez seja as contribuições pretéritas, tipo os micheques – coisa de 90 mil reais para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro – ou as mensalidades da escola dos filhos do senador Flavinho Wonka, Flavio Bolsonaro para os íntimos. Às vezes, quem sabe?, o Queiroz já contribuiu, e muito!, antecipadamente.

