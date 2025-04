Vaporetto bate na Ponte Rialto, em Veneza, e assusta passageiros

VENEZA, 17 ABR (ANSA) – Um vaporetto, barco que faz o transporte público em Veneza, na Itália, perdeu o controle nesta quinta-feira (17) e bateu na Ponte Rialto.

De acordo com as autoridades locais, a colisão ocorreu em virtude de uma pane no motor da embarcação. Apesar do susto, os passageiros, entre eles vários turistas, não ficaram feridos.

O acidente não teve maiores consequências em razão da baixa velocidade que estava o vaporetto. Além disso, o condutor conseguiu de alguma forma evitar bater em outros barcos que passavam pelo “Canalazzo”.

Em razão da falha, o barco ficou sem controle e atravessou o canal de lado antes de bater na ponte. A estrutura, contudo, não ficou danificada, mas os faróis do veículo se quebraram. (ANSA).