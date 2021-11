Vão até o final? Veja os contratos mais longos do elenco do São Paulo Tricolor tem atletas com contratos que terminam desde 2023 até 2025. Ao todo, 16 jogadores possuem vínculos mais longos e apenas um deles tem contrato até 2025

Com a temporada de 2021 chegando ao fim, o São Paulo passa a pensar nos seus próximos passos e em reformulações no elenco. Entretanto, o time conta com jogadores que possuem longos contratos e, assim, precisam pensar em mantê-los no elenco por mais tempo ou negociá-los com outras equipes.

O Tricolor conta com jogadores que estão em término de contrato até outros que terminam seus contratos em 2025. Os jogadores de vínculos mais longos são, em sua maioria, jovens da base e alguns atletas contratados recentemente pela equipe.

É possível dividir os jogadores com contratos mais longos em três grupos, embora um deles conte apenas com um representante. O São Paulo tem nomes com vínculos até 2023, 2024 e 2025.

– Jogadores com contrato até 2023

Com sete jogadores, o grupo de atletas com contratos até 2023 conta tanto com jovens revelados pelo clube quanto medalhões do elenco. Luan, Igor Gomes e Lucas Perri são os ‘Made in Cotia’ da lista, enquanto Pablo, Tiago Volpi, Vitor Bueno e Bruno Alves são nomes mais experientes.

A saída de algum desses jogadores antes do final do contrato é imaginável, pois alguns dos nomes são alvos constantes de críticas e, além disso, a diretoria enxerga com bons olhos a possibilidade de vender algum dos jogadores jovens formados pelo clube.

Dos sete atletas com contrato até 2023, Pablo é o que teve a renovação mais recente, mas não precisou de negociação. Obedecendo cláusula de seu contrato, o camisa 9 teve renovação automática ao entrar em campo diante do Corinthians, no dia 18 de outubro.

– Jogadores com contrato até 2024

Este grupo é o que mais contém jogadores da base. Ao todo, Liziero, Gabriel Sara, Welington, Marquinhos, Talles Costa e Rodrigo Nestor são os atletas revelados por Cotia que tem vínculo até 2024. Além deles, Rigoni, contratado nesta temporada, e Léo, que renovou seu contrato recentemente, também estão na lista.

Dos oito jogadores com vínculo até 2024, Marquinhos e Liziero tem os contratos mais curtos. O volante tem contrato válido até o dia 31 de janeiro de 2024, enquanto o atacante termina seu vínculo no dia 31 de maio. O restante assinou até o dia 31 de dezembro.

– Jogadores com contrato até 2025

Este é o grupo de apenas um representante. O lateral direito Orejuela, contratado nesta temporada, tem contrato até o dia primeiro de maio de 2021. O colombiano foi a contratação mais cara da temporada e ainda não engatou grande sequência como titular.





Buscando já planejar possíveis mudanças para o elenco em 2022, Ceni tem pela frente nove jogos do Campeonato Brasileiro para testar seus atletas e decidir com quais pretende contar no próximo ano.

O São Paulo entra em campo no próximo domingo (7), às 18h15, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

